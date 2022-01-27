世贸准许中国向美征收补偿性关税

世界贸易组织昨天（26日）在长达10年的反补贴关税案中，准许中国每年向总值6亿4500万美元（8亿7000万新元）的美国商品征收补偿性关税。

综合路透社和彭博社报道，中国2012年入稟世贸组织，挑战美国从2008年至2012年针对太阳能板、钢丝等22种中国产品征收的反补贴关税。这起案件的重点在于美国是否可以将中国政府拥有多数股权的企业视为国营企业。

中国最初要求世贸组织三人仲裁小组准许中国对总值24亿美元的美国商品征收关税。

美国对于世贸的裁决表达不满，并认为这项裁决强调了改革世贸组织规则的必要性，又指这些规则被用来“包庇中国的非市场经济行为，并破坏公平、以市场为导向的竞争。”

美国贸易代表办公室发言人霍奇（Adam Hodge）在声明中说：“世贸组织仲裁员今天做出令人深感失望的决定，显示上诉机构进行错误解读，损害了世贸组织成员保护我们的员工和企业，免受中国扭曲贸易的补贴措施影响的能力。”

另一方面，香港《南华早报》今天（27日）引述知情人士报道，欧盟将就立陶宛事件，通过世贸向中国提出磋商请求。如果磋商失败或是无法进行，欧盟届时将要求世贸成立裁判小组，审理这起案件。

在中立关系恶化后，立陶宛指中国对立陶宛企业实施未经宣布的制裁。中国外交部上个月曾就中国海关被指对欧盟国家使用立陶宛零部件的产品不予清关回应时说：“中方许多企业已经不再把立陶宛作为值得信赖的合作伙伴。立对华经贸合作出现困难，必须要从自身寻找原因。”