致函教宗响应“世界和平日文告”蔡英文：两岸解决分歧需平等对话

台湾总统府昨天（26日）透露，总统蔡英文日前致函教宗方济各，响应教宗2022年“世界和平日文告”时表明，面对两岸关系，台湾不会冒进，但也不会在压力下屈服。军事绝对不是解决两岸分歧的选项，两岸解决分歧，必须透过平等对话。

总统府发布新闻稿称，总统蔡英文在信函中提到，她由衷认同文告主题所揭示“跨世代对话”、“教育”、“就业”为缔造和平三大必要途径精神。

蔡英文说，民主国家领导者必须带领人民向前走，社会沟通很重要，但社会觉醒更重要，年轻人代表这股觉醒力量，因为国家的未来就是要交棒给年轻人。

她说：“在台湾，年轻世代一直扮演非常重要的改革力量，藉由“跨世代对话”，台湾从威权体制成功转型为华人世界唯一民主国家，获得亚洲民主灯塔美誉，我们将坚持自由民主的价值，珍惜得来不易的民主自由，让台湾更好，让世界都看到民主台湾。”

蔡英文说，近年来，对岸的军机、军舰在台湾周遭频繁活动，不仅冲击两岸关系，更是对印太地区和平稳定的现状造成威胁。教宗在和平文告中精辟提出，在武力对抗与自私冷漠间，总会有另一个可能的选项：对话。“面对两岸关系，我们不会冒进，但也不会在压力下屈服。军事绝对不是解决两岸分歧的选项，两岸解决分歧，必须透过平等对话。”

她说，教宗强调以“教育”促进和平，并称许多国家军事预算日增，教育预算递减。但因中国大陆不放弃对台动武，致使无意与大陆军备竞赛的台湾，必须以加强国防能力对应大陆威胁。尽管如此，2022年台湾教育预算超过100亿欧元（约151亿新元），且自2016年迄今，成长幅度已高达25%。

蔡英文在信函结尾时说，2022年欣逢台梵建交80年，台湾将持续秉持双方共享民主人权价值，捍卫宗教自由，尽己所能向全世界需要协助的移民、难民、贫苦无依者伸出援手，为世界和平贡献己力。