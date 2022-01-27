港孤儿院虐童事件 议员认为港府有监管责任

香港一家孤儿院多名年幼儿童被发现遭职员虐待，有立法会议员认为，孤儿院每年获得特区政府数千万港元的资助，因此港府应该对孤儿院有监管责任。

香港东网上个月披露，香港慈善机构“香港保护儿童会”下辖的“童乐居”孤儿院有儿童遭虐待。另据香港01和《明报》报道，香港警方之后展开调查，发现有职员虐待至少18名幼儿，包括大力扯头发、大力拍头、掌掴脸部和头部，甚至将幼儿抛在地上。截至目前已有20名职员被捕。

保护儿童会执行委员会主席夏穆（Robin Hammond）昨天（26日）在记者会上就这起事件鞠躬道歉，并说执委会已接纳该会总干事蔡苏淑贤及童乐居院长崔惠英的辞呈。

保护儿童会委托的独立检讨委员会也在检讨报告中说，童乐居儿童持续遭粗鲁对待，包括掌掴、扯耳及被腿踢等，确信童乐居管理层早已察觉到院舍儿童遭粗鲁对待，但并没有进行干预。委员会建议保护儿童会高层领导人自行请辞，并全面撤换童乐居员工。

立法会多个议员昨天也要求劳工及福利局和社会福利署详细交代事件，以及交代如何监管童乐居及同类机构。有议员建议引用《立法会（权力及特权）条例》，在立法会成立委员会，进行深入调查。

议员田北辰指出，童乐居每年从港府获得8000万港元（1387万新元）的资助，认为政府有监管责任，病说所有获得政府资助的机构都要受到监管，否则无法清楚知道公帑花在哪里。