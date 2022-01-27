香港特首选举提名期推迟至2月20日开始

香港政府决定，将特首选举的提名期推迟至2月20日开始，并缩短至14天。

综合明报和香港01报道，香港选举管理委员会今早（27日）11时召开记者会公布特首选举活动指引，选委会主席冯骅宣布了选举程序、竞选开支及广告等相关规定。

香港特首选举将于3月27日举行，政府原本计划2月15日展开提名期，为期16天，现推迟至2月20日才展开，并缩短至14天，到3月5日截止提名。

至于选举当天的安排，分为有竞逐和无竞逐两种情况。

对于有竞逐的选举，第一轮投票时间是上午9时至11时，取得超过750张有效选票的候选人即当选。如果有三名或以上候选人，且无人在第一轮投票中取得超过750张有效选票，就会举行第二轮。第二轮投票在下午3时至4时举行，将由第一轮中票数最多的两名候选人竞逐。

若只有一名获有效提名的候选人参加无竞逐选举，投票时间也是上午9时至11时，候选人只要取得超过750张支持票，即当选。

主投票站会使用电子选民登记册系统核实选民身份及发出选票，提高效率和准确性。中央点票站设在香港会展中心。

这次是香港新选制下的首场特首选举，也是继去年9月的选委会选举、12月的立法会选举后，三场重要选举的最后一场。截至目前，只有“蓝营KOL”商人冼国林宣布参选。