腾讯员工因加班怒怼管理层 高管连夜回应：反思整改

腾讯企业微信的一名应届生员工前天（25日）深夜在部门内部大群中，因“赶版本”导致的高强度加班问题，发消息怒怼管理层。此后，企业微信负责人黄铁鸣表示，该应届生直属领导、企业微信高管等都第一时间与其本人进行了沟通，接下来，部门管理团队会尽快商议出一整套解决此类问题的具体方案。

网上流传的截图显示，这名应届毕业生在大群里@企业微信产品部的负责人黄铁鸣，并犀利提问：“没有恶意，就是单纯地想问问领导们，内测延期一天，企业微信是不是马上就会倒闭？官网延退一天上线，客户是不是就马上跑到钉钉飞书那去？是不是非得让开发人员加这 20 多个小时的班，才能让这个版本满你们的意？你们做任务排期的时候到底有没有考志过手下人的感受？”

他引用的一张PPT显示，员工连续20小时高强度并行设计和研发，确保了宣传页面按时上线；企业微信快速完成开发后，持续一周高强度完成了超过200项产品和设计走查修改。

文字原本意在表彰按时完工的员工，但这名应届毕业生直言，让员工高强度加班以完成工作并不应该被当做值得荣誉。

他也提到，自己的一个同学年仅25岁，也是程序员，去年底突发脑出血，抢救无效去世。他说：“希望大家好好想一想，我们离ICU，真的就只有‘再加一次班’的距离。”

其团队总监随后回复表示，“让你对团队失望了，我有责任。这里确实看得出来，我们想倡导的量力而行在实施过程中是变形了。我深度了解下，我们要想办法去正常化。老板也看到了，可能会找你详细聊下，之后我也想再找你详细了解下。”

黄铁鸣也在腾讯内部论坛上，回答了关于这个问题的讨论。

他说，对于这位员工敢于直言问题的态度，他是认可的。他也和这位员工通了电话，认真详细地了解了员工的情况和反馈，了解到这位员工刚加入部门两个月，刚来压力较大，与周边员工交流下来发现大家普遍工作高强度，加上近期身边好友不幸去世产生较大内心冲击，因此情绪迸发在部门群内表达了自己对高强度工作的意见。

他提到，上文中所提及的项目是21年企业微信团队最重要的项目之一，时间紧、任务重，这确实令到很多员工连续高强度工作才得以保证了最终按时按质交付。而后的4.0版本，又因为要赶企业微信4.0版年度发布会，再次令到大家强急行军。

“今天的事情也再次提醒了我们，持续高强度的急行军是不持久的，也势必会影响到大家的工作与生活平衡，以及健康。”

他称，目前已经在思考优化方案，接下来部门管理团队会尽快商议出一整套解决方法。