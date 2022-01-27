恒大未能安抚市场情绪 股价急跌

深陷债务危机的中国恒大周三晚在债权人电话会议上称争取六个月内推出初步债务重组方案，周四早盘初段股价一度急挫9.6%。

据路透社报道，尽管恒大表示会充分听取意见，制定可行的重组方案，董事长许家印也将“尽最大努力支持公司发展”，但未能安抚市场情绪。

“在电话会议前我对此没有期望，而在会议后也没有任何期望...老实说，我相信最后的决定在于政府，公司比较被动。”一名恒大境外债券持有人称。

投行Seaport Global新兴市场债券分析师Himanshu Porwal说，恒大的投资者电话会议令人失望，虽然他不期望会有惊喜，但希望能有一些有用的业务前景指引，而制订初步债务重组方案需时六个月是很长的时间。

本周一（24日）恒大分别有一笔今年10月到期、票面息11.5%的票据，和一笔2023年到期、票面息12%的票据到期支付利息。恒大当晚发布声明称，恳请各境外债权人给予更多时间，并呼吁各境外债权人共同确保各利益相关方权利不受到极大损害，不采取任何激进的法律行动。

背负3000亿美元（约4050亿新元）债务的恒大是全球负债最多的房地产公司，公司去年12月设立风险化解委员会，成员大多来自国企。昨晚的电话会议，恒大风险化解委员会成员陈勇、恒大香港公司总经理黄贤贵均出席。