台大儿童医院医师示警 完全放弃防疫每天恐有50死

台大儿童医院主治医师李秉颖昨天（26日）说，台湾现在可能在“清零”与“共存”上抉择，若全放弃防疫，对台湾仍是不可承受的负担，可能每天有50个死亡案例。

据《中国时报》报道，李秉颖昨天应民进党中常会邀请，以“冠病病毒防疫的过去与未来”做专案报告时，发表上述谈话。

民进党发言人谢佩芬转述，身兼民进党党主席的总统蔡英文也在中常会中下令，禁止党公职人员在春节期间跑摊。

李秉颖昨天在中常会后受访时说，因为奥密克戎未完全轻症化，还是有相当的重症与死亡比例，因此接种疫苗非常重要。

他说，台湾现在可能在“清零”与“共存”上抉择，算是过渡期，还不适合完全放弃防疫。若完全放弃防疫，会造成很大冲击、医疗系统无法负荷，间接地也会重伤经济。

至于何时可以完全与病毒共存，李秉颖认为，在台湾民众免疫力提升到几乎百分之百。他还呼吁未接种疫苗的20%到30%的人口要尽快完成疫苗接种，可以打第三剂的人尽快去打，至少有助于控制病毒传播。

不少中常委在会中问到台湾清零到底可不可行？李秉颖说，去年5月那一波大家认为清零不可能，但最后也做到了，不敢说不可能，台湾民众的配合是很重要因素。

至于达到多少百分比就能达到群体免疫，李秉颖说，过去公卫学者认为疫苗接种率达到70%、80%就可达到群体免疫，现在看起来奥密克戎变种株感染可能无症状、轻症，且仍有传染力。

他担心，完全解封、没有管制，致死率会很高，尤其是没打疫苗者，除非是极权国家，否则无法要求人民百分之百接种。