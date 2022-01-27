梁振英吁有远见香港首长抓紧最后机会

香港前特首梁振英呼吁有远见的香港首长抓紧中国发展规划给予的最后机会，但并没有表明是否会参选下届特首。

香港《南华早报》今天（27日）刊登全国政协副主席梁振英的专访。梁振英被问到他在香港政界发言次数和曝光率日益增加，用意在哪里；梁振英回应时说，作为香港本土社区的一员，他具备协助寻找针对香港问题的解决方法，以及在保障香港未来方面所需要的知识和经验。

至于是否会再次选特首，梁振英回答：“我不会重新回答这个问题。在过去六年，我已经多次回答过这个问题。我不会重复我的回答。”

梁振英在回答他是否愿意见到有竞争的特首选举的问题时说，让特首选举顺其自然，竞争不应该是特别制造出来，“如果你有超过一名候选人，你就有竞争。如果没有第二名候选人，我认为我们不需要制造竞争。”

梁振英曾在2020年10月告诉《南华早报》，现阶段他并没有选特首的计划，但仍会关注香港政局。之后，他去年5月在香港电台的节目上说：“若能为国家、为香港服务，都非常乐意。”

对梁振英而言，谁能够领导香港是应该关注的问题，这个问题不只是与特首有关，也关系到整个港府团队。

梁振英认为，香港正被当前的问题困住，并强调要摆脱现有困境，就需要将关注点放在中国大陆，在国家发展规划中发挥作用。