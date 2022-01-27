王毅应约同布林肯通话 吁美停止干扰北京冬奥

中国外长王毅今天（27日）与美国国务卿布林肯通话时，批评美国对华政策基调在去年11月中美元首视频会晤后并未发生实质性变化，并说当务之急，美国应当停止干扰北京冬奥会，停止在台湾问题上玩火打牌，停止打造各种反华遏华“小圈子”。美国官方则称，布林肯在通话中强调乌克兰危机所带来的风险。

中国外交部在官网上公布，王毅今天应约同布林肯通电话。王毅引述美国总统拜登在习拜会上的表态说，美国不寻求新冷战、不寻求改变中国体制、不寻求通过强化同盟关系反对中国、不支持台独、无意同中国发生冲突对抗，对外释放了与上届政府不同的积极信息。“但世人看到的是，美方对华政策的基调并没有发生实质性变化，也未将拜登总统的表态真正落到实处。美方仍不断推出涉华错误言行，使两国关系受到新的冲击。”

王毅强调，中美都无意改变对方是两国关系正常化的前提，也应该成为中美未来和平共处的保障。疫情后的世界会面临新形势新挑战，但大国竞争不是这个世界的主题，也解决不了美方和各国面临的问题。作为世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国，中美要立足两国人民根本利益，顺应世界发展大势，落实好两国元首重要共识，必须把握中美关系的大方向，必须以实际行动践行承诺，必须扩大两国合作积极面，必须建设性管控分歧。

中国外交部也引述布林肯说，拜登在两国元首会晤中阐述的立场没有变化。美中既有利益交集的地方，也存在分歧，美方愿以负责任的态度管控分歧。美国的一个中国政策没有改变，美国会为美运动员参加北京冬奥会加油。

双方也讨论乌克兰问题。王毅说，中国呼吁各方保持冷静，不做刺激局势紧张、炒作渲染危机的事情，并强调一国安全不能以损害他国安全为代价，地区安全更不能以强化甚至扩张军事集团为保障。在21世纪的今天，各方应当彻底摒弃冷战思维，通过谈判形成均衡、有效、可持续的欧洲安全机制，俄罗斯的合理安全关切应当得到重视和解决。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）则在官网上说，布林肯“强调了俄罗斯对乌克兰的进一步挑衅行为所带来的全球安全和经济风险，并传达让局势缓和，以及外交手段是负责任方法的信息。”

普莱斯还说，布林肯和王毅就拜习会之后如何推进双方在管控战略风险、卫生安全、气候变化等方面的合作项目，交换意见。