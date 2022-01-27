“闪电”博尔特：北京是我脱胎换骨的地方

有“闪电”之称的牙买加飞人博尔特昨天（26日）说，北京是他脱胎换骨的地方。2008年北京奥运会改变了他的一生。

男子100米世界纪录保持者博尔特昨天在《中国日报》英文版刊文，追溯2008年北京奥运会上缔造的辉煌，同时也表达对北京冬奥会的期待与祝福。

他在文章中说：“北京是我脱胎换骨的地方。我清晰记得我参加所有大赛的细节。北京将永远成为一个特殊记忆。一切都从这里开始。2008年奥运会在不到30秒内改变了我的一生。在2008年奥林匹克体育场“鸟巢”，观众们的激情呐喊，场面盛大恢弘。”

现年35岁的博尔特2008年在北京奥运会上以打破世界纪录佳绩9秒69和19秒30横扫男子100米和200米金牌，之后在2009年柏林田径世锦赛上再次改写这两个项目的世界纪录（9秒58、19秒19）。此后，博尔特在2008年、2012年和2016年三届奥运会上，都包揽了男子100米和200米金牌。

博尔特写道：“除田径外，板球和足球是我唯一参加过的体育项目。冬奥会通常无法引起我的关注。但我真心希望下月能在北京观看冬奥会。我不知道有多少名牙买加人下月在北京参赛，但我能与他们感同身受。没有什么比得上走进奥林匹克体育场感受观众澎湃激情更棒的体验。”

博尔特说：“我真心希望全世界的体育迷能出席2022年冬奥会，但令人遗憾的是，外国体育迷无法亲临北京现场观看冬奥会。对我来说，冬奥会能如期举行，才是最重要的。运动员们苦练很多年，即使在疫情期间艰难环境下依旧坚持，就为了参加本届冬奥会。他们终于迎来在全球舞台上绽放的时刻。”

尽管无法亲临北京观赛，博尔特表示，期待看到运动员和观众再次涌入鸟巢时的盛况。他说：“老实说，我现在专注于当个好父亲，以不同方式支持田径运动。我不想念跑步的日子，肯定也不惦记训练，却无法忘却观众的热情。我羡慕那些运动员能在北京感受这份热情。我祝他们一切顺利。”

博尔特在2017年伦敦世锦赛后退役，目前与女友育有一名女儿和一对双胞胎儿子。