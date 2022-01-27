欧盟就立国事件提在世贸与中国展开争端解决程序

欧盟今天（1月27日）指中国对欧盟成员国之一的立陶宛进行歧视性贸易做法，并就此事提出在世界贸易组织展开争端解决程序。

欧盟在官网刊登的新闻稿中声称，中国从2021年12月起在未经通知欧盟或立陶宛政府的情况下，开始严格限制或实际上（de facto）阻止与立陶宛有关的进出口活动，欧盟委员会曾多次向中国提出此事。

欧盟指中国的做法对来自欧盟单一市场的其他出口商品带来冲击，并说此举在世贸组织规则下似乎具有歧视性和违法性，并正在损害立陶宛和欧盟其他地区的出口商，因为此举也针对源自其他欧盟国家并含有立陶宛物件的产品。

欧盟委员会执行副主席兼贸易专员东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）说：“在双方多次尝试自行解决这个问题但不能成功后，我们认为已没有其他方式，只能提出在世贸组织与中国展开争端解决磋商工作。”

立陶宛外交部今天在声明中声称，他们拥有有力证据，能在世贸组织证明中国系统性违反国际贸易规则。立陶宛希望中国同意参与跟欧盟之间的磋商。

中国并没有承认对立陶宛实施经济制裁。

中国外交部今天则就欧盟方面批评中国对立陶宛实施胁迫行为做出回应时，否认中国对立陶宛进行胁迫，强调中立之间的问题是政治问题，不是经济问题；中立之间的问题是立方背信弃义，损害中国利益导致的问题，不是中国向立陶宛施加压力的问题；中立之间的问题是中立双边问题，不是中欧之间的问题。

据中国央视新闻报道，外交部发言人赵立坚在例行记者会上强调，中国督促立陶宛不要担当台独分裂势力和反华势力的棋子，“立陶宛应该回到坚持‘一个中国’原则的正确轨道上来。我们也提醒欧盟方面，明辨是非，警惕立陶宛绑架中欧关系的企图，劝导立陶宛同欧盟其他成员国一样，履行同中国建交时所做的政治承诺。”