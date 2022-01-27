欧盟官员相信欧中可找到立陶宛争端外交解决方法

欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯相信，欧盟和中国可以找到处理立陶宛争端的外交解决方案。

据路透社报道，也是欧盟贸易专员的东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）今天（27日）在例行记者会上说：“当然可以通过外交解决方案。从欧盟方面......我们正努力寻找能和睦解决争端的方法。”

欧盟今天较早前也指中国对欧盟成员国之一的立陶宛进行歧视性贸易做法，并就此事提出在世界贸易组织展开争端解决程序。

欧盟在官网刊登的新闻稿中声称，中国从2021年12月起在未经通知欧盟或立陶宛政府的情况下，开始严格限制或实际上（de facto）阻止与立陶宛有关的进出口活动，欧盟委员会曾多次向中国提出此事。

东布罗夫斯基斯在该新闻稿中说：“在双方多次尝试自行解决这个问题但不能成功后，我们认为已没有其他方式，只能提出在世贸组织与中国展开争端解决磋商工作。”

中国外交部今天则就欧盟方面批评中国对立陶宛实施胁迫行为回应时，否认中国对立陶宛进行胁迫，强调中立之间的问题是政治问题，不是经济问题；中立之间的问题是立方背信弃义，损害中国利益导致的问题，不是中国向立陶宛施加压力的问题；中立之间的问题是中立双边问题，不是中欧之间的问题。

据中国央视新闻报道，外交部发言人赵立坚在例行记者会上强调，中国督促立陶宛不要担当台独分裂势力和反华势力的棋子，“立陶宛应该回到坚持‘一个中国’原则的正确轨道上来。我们也提醒欧盟方面，明辨是非，警惕立陶宛绑架中欧关系的企图，劝导立陶宛同欧盟其他成员国一样，履行同中国建交时所做的政治承诺。”