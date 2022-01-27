中国国防部：美日在台湾问题陷得越深 将来会痛得越烈

中国国防部今天（1月27日）说，美日在台湾问题上陷得越深，将来会痛得越烈。

据中国国防部官网消息，针对美日近期大肆炒作台海议题，有专家认为，美日正把台海政策向实操作推进，中国国防部新闻局局长吴谦大校今天在例行记者会上作出上述回应。

也是国防部新闻发言人的吴谦说，美日试图介入台湾问题，是一个危险的动向。在这个问题上，美日陷得越深，将来会痛得越烈。在捍卫国家主权和领土完整上，中国人民解放军的决心意志坚如磐石，能力手段不断增强，绝不只是说说而已。

吴谦指出，台湾是中国的一部分。台湾问题纯属中国内政，不容任何外来干涉。造成当前台海紧张局势的根源，是民进党当局和“台独”分裂势力勾连外部势力不断进行谋“独”挑衅。美日炒作台海议题，是在助长民进党当局谋“独”气焰，给“台独”势力发出错误信号。这才是台海和平稳定的最大威胁。

对于美日外长、防长近期举行“2+2”线上会议并发表联合声明，恶意渲染所谓“中国威胁”，声称中国正破坏基于规则的国际秩序，给地区和世界带来挑战。

吴谦说，所谓“中国威胁”是一则重复了千遍的谎言，早该被扫进历史的垃圾堆。反观美日，不断强化在东海、南中国海的军事布势，开展针对性极强的军事挑衅行动，其背后折射出的冷战对抗思维值得国际社会高度警惕。

吴谦提及，说到基于规则的国际秩序，世界上只有一套规则，那就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，而不是基于“小圈子”利益的所谓规则；世界只有一种秩序，那就是以国际法为基础的国际秩序，而不是少数国家所主张的利己主义秩序。在规则和秩序问题上，美日根本没有资格指责中国。