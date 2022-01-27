港警务处长称国安法实施以来 162人被捕当中逾百人被控

香港警务处处长萧泽颐今天（1月27日）说，《香港国安法》实施一年多以来，截至今年1月25日，有162人被捕，当中超过100人被检控。但警方仍发现有部分别有用心的人在网上煽动他人进行违法行为，警方会继续网罗情报、果断执法。

综合香港电台、《星岛日报》和网媒“香港01”等报道，萧泽颐今午举行记者会，回顾2021年香港的治安情况及警务工作时如是表述。三名警务处副处长（行动）袁旭健、副处长（管理）郭荫庶及副处长（国家安全）刘赐蕙也一同出席记者会。

对于过去一段时间，有新闻机构及从业员因怀疑触犯国安法而停运及被捕，萧泽颐说，传媒停运是他们自己的选择，警方并非针对个别机构，而是所犯下的罪行。他还说，新闻自由并非绝对，传媒经常讲的自由，是建基于法律责任和义务，如果违法是无资格讲自由的。

萧泽颐称，香港治安情况稳定，去年立法会选举顺利举行，虽然罪案数量略微上升，但跟其他国际城市比仍处较低水平，行劫和爆窃案件数量显著下降，破案率有所上升。

据萧泽颐介绍，香港警方去年录得的整体罪案总数有6万4428宗，较2020年的6万3232宗，按年增加1196宗，上升1.9%。行劫案有123宗，较2020年减少141宗，跌幅为53%。爆窃案有1472宗，按年跌29%，为1969年有纪录以来新低。总体罪案破案率为38.5%，较2020年增加0.7个百分点。

谈及香港警方今年工作重点，萧泽颐说，第一是继续维护国家安全、推动全民反恐。警方将持续加强情报收集，积极透过不同媒体及活动加强公众对本土恐怖主义、自我激化行为的认知和应变能力，以及鼓励市民作出举报，达至全民反恐。

他指出，其次是聚焦防罪灭罪的工作，处理市民关注的民生及治安问题，尤其在打击诈骗、科技罪行及严重毒品等涉及跨境元素的罪行，并采用主题式的防罪灭罪活动，提升市民的防罪意识。

第三是加强社区联系，警方会采取积极及广泛的公共关系策略，主动、适时、迅速地透过不同媒体和渠道回应警政议题，协助市民辨识虚假资讯。