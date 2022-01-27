借新疆人权鼓动取消冬奥转播 新疆官方指反华势力自欺欺人

对于美西方一些反华机构和政客鼓动以新疆侵犯人权为由取消北京冬奥会转播，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相今天（1月27日）在北京举行的涉疆问题新闻发布会上回应说，真实、客观、中立是新闻媒体基本职业准则，反华势力一方面鼓吹新闻自由原则，一方面千方百计干涉、压迫新闻自由，纯属自相矛盾，自欺欺人。

据中新社报道，对于澳大利亚总理莫里森称，中国迄今未回应澳洲提出的新疆人权等问题，将不派政府官员出席北京冬奥会，仅澳洲运动员参赛，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人伊力江·阿那依提表明，坚决反对一些反华政客利用奥运舞台对新疆人权发起无端指责。他们来或不来，没人会在意，对成功举办北京冬奥会也没有任何影响。

他指出，冬奥会是全球运动健儿竞技的舞台，不是搞政治操弄和意识形态对抗的地方。澳洲将是否派政府官员出席北京冬奥会同所谓新疆人权问题挂钩，严重违背《奥林匹克宪章》确立的体育运动政治中立原则，同更团结的奥林匹克格言背道而驰，站在了全世界广大运动员和体育爱好者的对立面，也充分暴露出澳大利亚政府对个别国家盲目追随、亦步亦趋，到了不分是非、毫无底线的程度。

针对美国国会—行政部门中国委员会（CECC）日前致函国际奥委会，对北京冬奥会制服生产涉及所谓强迫劳动表示关切，徐贵相回答说，该机构利用奥运会服装问题大做文章，违背基本事实，根本不是什么维护人权，而是侵犯人权，不是支持体育运动，而是破坏体育运动，这是极其卑劣、极为肮脏的政治操弄。