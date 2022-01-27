港大研究：复必泰对奥密克戎仍可快速产生免疫反应

香港大学医学院一项最新研究发现，复必泰mRNA疫苗接种者在感染奥密克戎后，疫苗所诱导的中和抗体及T细胞可更快速地产生免疫反应，并且只出现轻微临床症状。

根据《星岛日报》报道，有关研究由港大医学院爱滋病研究所、微生物学系及新发傅染性疾病国家重点实验室的研究团队发表，此次研究对两起当地奥密克戎感染患者的中和抗体进行了全面及定量的比较，包括德尔塔等在内的所有备受关注的变种病毒。

另外，研究团队还发现，与其他病毒变异株相比，奥密克戎对复必泰mRNA疫苗所诱导的中和抗体表现出最大的抗阻性。而在已接种mRNA疫苗但仍感染到奥密克戎的两位患者，其体内所诱导出针对奥密克戎的中和抗体，从低于检测值水平，上升至比通常复必泰疫苗接种人士所产生的中和抗体平均峰值，还要高出75倍。

奥密克戎突破感染还增强了与野生型新型病毒呈交叉反应的抗原特异性T细胞免疫反应。这些发现提供的科学数据，证明了mRNA疫苗诱导的免疫记忆在奥密克戎突破感染后被迅速唤起，并有助保护该两名患者。

领导此次研究的港大医学院微生物学系教授兼爱滋病研究所所长陈志伟教授表示，研究结果表明，完成接种两针mRNA 疫苗对于阻抗冠病病毒变异株非常重要。在奥密克戎广泛传播前，迅速地增加所有年龄组别的疫苗覆盖率是当务之急。同时，研究结果也指出，研发针对奥密克戎的疫苗作为加强针具有必要性，有助于对抗目前所有的冠病病毒变异株。

港大医学院微生物学系传染病学讲座教授袁国勇教授表示，香港同时提供灭活病毒疫苗和mRNA疫苗以预防新冠病毒感染是十分独特的。鉴于疫苗诱导的免疫效力快速减弱以及新的病毒变异株出现，疫苗接种者被奥密克戎突破感染后的数据，对审视疫苗接种政策具重要的指导意义。

