下午察：美驻华使团申请“授权撤离”为哪般？

美国驻华外交人员最近向美国国务院申请撤离中国，消息一出，立马让中美关系掀起新的波澜。

据路透社报道，随着中国在距离北京冬奥会开幕不到两周的时间里，加紧制定新的疫情防控方案，美国驻华大使馆周一（24日）向华盛顿正式发出“授权撤离”请求，而美国国务院正考虑是否批准外交官和他们的家人离开中国。

美国有线电视新闻网（CNN）报道称，如果撤离的请求获批，美国驻华外交使团约1000名工作人员中，预计会有10％至15％离开，这还不包括这些人员的家属。

在2020年冠病疫情暴发的最初几个月里，美国从中国撤离了约1300名外交官和他们的家人，两国在官员检测和隔离程序方面也曾陷入过数个月僵局。

中美因为疫情溯源等问题矛盾不断升级，也在2020年掀起一场互关总领事馆的外交战。如今，又传出美国驻华外交人员提出撤离的消息，再度令外界担忧，中美是否又会面临外交脱钩的风险。

这个消息在中国引发反弹。中国外交部发言人赵立坚昨天回应此事时称，中方已就此向美方表达了严重关切和不满，希望美国慎重考虑外交领事人员“授权撤离”问题。

赵立坚还说，中国目前是世界上最安全的国家。从最安全的地方撤出，只会极大增加美方人员感染的风险，“美方的决策逻辑令人费解，难以自圆其说”。

担心中国采取不可预测措施

不过，从媒体引述美国外交人员的说法看，提出撤离的理由，并非因为担心安全问题，恰恰是因为中国太注重防疫，由此造成种种限制，让他们产生了担忧。

有美国外交人员担心，变种毒株奥密克戎的传染性变强，中国会采取比现在更严格和更不可预测的措施。

据媒体报道，有美国外交人员担心，变种毒株奥密克戎的传染性变强，中国会采取比现在更严格和更不可预测的措施。图为北京市民昨天排队进行核酸检测。（路透社）

路透社引述一位知情人士透露，美国驻华大使馆进行过一项内部调查，多达25％的工作人员和家人选择尽快离开中国。

一些让外交人员不安的规定包括，他们可能得到专门用来排查疑似病例的发热门诊就诊、被迫与未成年子女分开隔离等。

暗藏对美国政府的不满

相关的“撤离申请”，还暗藏着外交人员对美国政府不愿或不能保护他们免受中国严格隔离措施限制的不满。

有外交人员说，美国政府本应该对这些要求实施报复措施，但却没有这样做。

另一名知情人士告诉路透社，疫情期间，使馆领导层未能从中国获得有关美国外交官待遇的适当保证。

CNN也报道，尽管美国驻华使领馆已与中国外交部达成协议，允许父母在隔离时陪伴未成年子女，但随着奥密克戎带来的新一轮疫情越发严峻，驻华使团越来越担心中国的卫生部门，可能会推翻这一协议。

申请撤离与新任驻华大使宣誓同天

在中国舆论看来，美国外交官以防疫措施为由提出撤离，在逻辑上无法理解，还引发了阴谋论猜想。

就在外交人员提出撤离申请的同一天，新任美国驻华大使伯恩斯在华盛顿参加了宣誓就职仪式。

在美国驻华大使职位悬缺超过10个月后，美国总统拜登去年8月提名伯恩斯出任这一重要职务，美国参议院去年12月通过这项提名。

就在外交人员提出撤离申请的同一天，新任美国驻华大使伯恩斯（左）在华盛顿参加了宣誓就职仪式。（推特）

中国官媒一度对这名新任大使抱有期待。官媒《环球时报》曾发表社评说，作为美国驻华大使，伯恩斯必然要服务于美国国家利益，但这种利益是什么，却需要学者出身的伯恩斯深入研究。文章强调，希望在美国国内被视为“专业、理性”的伯恩斯，能够促进中美关系改善，并在中国写下一段成功的职业生涯。

眼看伯恩斯就要补上这个空缺了一年多的职位，可人还未到任，就有一批外交官在这节骨眼上想撤回，到底是美国政府内部的协调问题，还是伯恩斯上任前给中国一个“下马威”，都不免让人浮想联翩。

中国官媒：冲着冬奥！

对于英美媒体在距离北京冬奥开幕不到一周的时间点上，曝出美国外交官要求撤离的消息，《环球时报》今天发文形容，这是美国针对冬奥憋出的“阴招”。

文章引述中国外交学院教授李海东说，美国把举办冬奥会和中国抗疫工作等统统视为“北京扩大国际影响力”的举措，并认为需要不惜一切手段予以打压。

他认为，“授权撤离”是又一次明确的、针对北京冬奥会的杯葛行为，是“外交抵制”计划的一部分。

《环球时报》前总编辑胡锡进更直接发文斥责，美国这么做“就是冲着破坏冬奥会来的”。

中国官媒《环球时报》及其前总编辑胡锡进都认为，美国此举是有意破坏将在2月4日开幕的冬奥会。（法新社）

胡锡进写道，美国“以疫情为由搞‘授权撤离’，不是为了防疫安全，而是政治行动。他们是要搅北京冬奥会的局，通过制造新冲突劫持国际社会本应投向冬奥会的注意力。

复旦大学国际问题研究院研究员赵眀昊也认为，从发布该消息的时机来看，美方的目的显然不单纯。他认为，在这个时间点，制造恐慌情绪，让外界对中国的防疫政策产生质疑，干扰冬奥会的举办，恐怕也是美方其中一个算计。

不过，也有分析指出，美国使馆在提出撤离请求时，参加北京冬奥会的美国体育代表团正在准备出行，美国官方还派出40多名政府官员随团到北京为自己的运动员保驾护航。如果美国完全是为抵制冬奥，转移国际社会对冬奥会的注意力，完全没有必要派出那么多政府官员出席。何况美国大使馆工作人员撤离和抵制北京冬奥会也缺乏必要的逻辑联系。

肛拭子测试曾引发争议

中国目前仍在通过封锁、大规模检测和边境隔离等措施，追求疫情“清零”。这些措施让中国的疫情防控成效显著，但在西方社会看来这些措施却太过苛刻，甚至侵害了个人权利。

美国外交人员对中国防疫政策的不满，并非首次浮上台面。去年2月，美国国务院向媒体证实，有美国驻华外交人员被要求进行肛拭子检测，美国为此向中国外交部提出了抗议。

据美国国务院发言人称，中国方面已保证，这些测试是错误的，外交人员可免除这一特定测试要求。不过，中国外交部当时澄清说，中方从未要求美国驻华外交人员进行肛拭子检测。

撤离申请尚未上升到外交风波

美国休斯敦大学市区分校（University of Houston-Downtown）东亚政治学副教授李坚强（Peter J. Li）在一档网络政论节目中指出，外交官也有自己的政治立场。

他分析，美国一部分人反对打疫苗、反对戴口罩，不少人会认为，中国的确控制了疫情，但剥夺了人民的权利和自由，变相成为“政治迫害” 。

美国有部分人反对打疫苗、反对戴口罩，他们认为，中国虽控制了疫情，但剥夺了人民的权利和自由，变相成为“政治迫害”。 （彭博社）

李坚强说，不排除有外交官希望通过这样的方式让国务院引起重视，从而体现外交官在外维护美国核心价值的作用。

目前，从美国政府的反应来看，撤离申请还没有上升到外交风波的趋势。

美国国务院回应路透社时说，美国驻华使领馆的运作没有变化，同时补充道，“任何这方面的变化都将是基于对我们的同事和他们家人的健康与安全的考量。”

香港《南华早报》引述一位消息人士也说，美国周一的举动可能是为回应其驻华外交人员提出的担忧，但不太可能让美国驻华使领馆的运作产生重大变化。

美驻华使团申请“授权撤离”的风波会如何收场尚不得而知。不过，在中美矛盾激化、双方迟迟找不到突破口改善关系的局面下，两国之间任何风吹草动都会被捕捉、放大，一些事情如果碰上舆论和政客进一步做文章，还会掀起更大的波澜。