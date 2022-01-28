赖清德与美副总统在洪都拉斯同框寒暄

正在台湾邦交国洪都拉斯访问的台湾副总统赖清德，在当地时间27日（新加披时间28日）在洪国新总统就职典礼上，与美国副总统哈里斯同框寒暄。

综合台湾联合新闻网和路透社报道，哈里斯穿着深蓝色套装抵达就职典礼现场，并走到赖清德右边的位置。赖清德随后主动与她攀谈，两人聊了20、30秒。哈里斯之后换位置，坐到赖清德左边，两人之间有哥斯达黎加总统奎沙达（Carlos Alvarado Quesada）及西班牙国王菲利普，一直到活动结束。

台湾副总统赖清德（前排右三）在洪都拉斯时间27日（新加坡时间28日）出席洪国新总统就职典礼，美国副总统哈里斯站在赖清德的右边。（法新社）

报道引述消息人士称，赖清德与哈里斯简单寒暄，说了“感谢美国对台湾的支持”。台湾府方幕僚则强调，赖清德与哈里斯今天仅是简单自然的互动。

联合新闻网的报道称，两人同框的画面是外交突破。

另据路透社报道，哈里斯也证实，赖清德上前与她交谈，并告诉在场记者，两人谈到在中美洲有共同利益的事项，以及美国政府为解决移民问题而采取的“根本原因”策略。

哈里斯说：“我们进行的简短交谈，谈的是关于这一地区的共同利益，以及台湾对我们的根本原因策略的关注。”

哈里斯当天也与洪都拉斯新总统卡斯特罗（Xiomara Castro）会面，并在会后告诉记者，两人并没有谈到中国课题。

就职典礼上也出现插曲。典礼进行到一半时，台上突然有人昏倒，曾行医的赖清德之后展开“赖医师”本色，起身冲过去想要帮忙，但被维安挡下，负责翻译的工作人员也上前拉住。赖清德最后又坐回到座位。