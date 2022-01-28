香港逸葵楼今解封 累计发现139例确诊

香港新界葵涌邨逸葵楼在历经一周的围封后，于今天（28日）早上正式解封。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，香港政府说，当局于今天早上7时完成强检行动，并正在确认居民楼内所有居民均已完成检测，政府也会另行公布正式撤销围封公告的时间。

不过，逸葵楼居民已完成检测者，若能出示阴性检测结果或佩戴手环，向官员提供个人资料后，便可经由指定出口离开。

葵涌邨上周暴发新一波疫情，逸葵楼是首个出现病例并进行围封的居民楼，围封期间2700名居民不得外出。原定逸葵楼前天就能解封，但疫情仍未受控，香港政府宣布延长围封两天，今天才正式解封。

至于葵涌邨另外两栋居民楼，映葵楼和夏葵楼目前仍处于围封期，若无意外，也分别将于今天和明天解封。

截至昨天，当局在逸葵楼共完成14518次检测，当中发现139起确诊病例。

香港昨天通报新增164起冠病确诊病例，是疫情暴发以来的单日新高，当中116起是本地个案，12起为未知源头。

特首林郑月娥昨天在记者会上说，由于疫情更严峻，大规模暴发导致确诊几何级上升的情况，随时会在香港社区发生。她并宣布，现行的社交距离措施会延长两周至2月17日，学校将继续暂停面授课堂至2月21日。

林郑月娥也在会上宣布，将于下个月24日起推行“疫苗通行证”，涵盖所有室内范围，未接种疫苗者不得进入相关场所。当局同时推出“安心出行”更新版，连结电子疫苗接种证书及未有打针人士出示的豁免医学证明，而相关医学证明有效期为90至180天。

林郑月娥强调，大规模引用疫苗通行证，不等于强逼人接种疫苗，不过会令不接种疫苗的人少了一些选择。