浙江卫健委：杭州本轮疫情或已传播至第三代

浙江省杭州市出现新一轮疫情，浙江省卫健委说，这轮由奥密克戎毒株引发的疫情或已传播至第三代。

据中国央视新闻报道，浙江省卫健委副主任夏时畅接受《新闻1+1》节目访问时说，杭州市本轮疫情由慧而特（中国）餐饮设备有限公司引起，本月24日首例病例翌日到医院初筛阳性，推断他可能感染时间是19日，从19日开始到病例诊断已将近一周时间，在这一周时间可能有三代病例传播。

据夏时畅介绍，这次发现的病例大部分是慧而特（中国）餐饮设备有限公司员工，该公司共有297名员工，其中240名员工都在杭州12个县市区内。该公司21日开了年终总结会后就放假了，有57名员工返乡过节，所以有三例已溢出省外。留在杭州市的员工主要集中在滨江区。

夏时畅透露，杭州市本轮疫情现有病例的传播链是清楚的，以慧而特（中国）餐饮设备有限公司员工为主，以及他们的额关联人员。包括租住一个房间的、隔壁小区一起用餐吃饭的、一起参加婚宴的等。虽然已有了社区传播，但他们之间的传播链非常清晰，属于同一个传播链。

夏时畅也说，杭州本轮疫情发生后，当局对工厂进口物料、原料进行检查，这些原料都没使用，还在仓库里，共检出四份双基因阳性，检测结果是奥密克戎毒株。在与所有阳性感染者做全基因测序分析，通过比对后发现，与浙江省现有输入的奥密克戎毒株不一样，与其他城市流行或发现的奥密克戎毒株也不同。在查验世卫组织公布的资料，发现与外国去年12月11日上报的毒株同源性非常高，专家初步认为这起疫情与境外进口物品存在密切联系。

杭州市昨天（27日）新增14例本土确诊病例，本轮已累计报告22例。