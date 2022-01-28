立陶宛总统促更改台湾代表处名称

立陶宛总统瑙塞达呼吁部长们修改（fix）台湾代表处的名称。

据立陶宛国家广播电视台（LRT）昨天（27日）报道，瑙塞达（Gitanas Nausėda）在接受LRT电台的访问时说：“台湾办事处在立陶宛语、英语和中文的名称不一样，所以让我们至少修改那些显而易见的事。”

瑙塞达也说：“如果它在不同语言中的名称不同，就会引发完全不必要的问题和不必要的紧张情势。所以至少在这种情况下，我认为我们可以非常明确地达成共识。”

他认为，台湾代表处的中文名称，是立陶宛和中国大陆之间出现问题的关键因素，并指立陶宛政府做出与代表处有关的决定时没有进行协调，也没有好好评估中国大陆可能采取的报复性举措。

“我们当然需要在欧盟层面采取措施，防止这种情况发生（中国向立陶宛施压），但它现在正在给立陶宛部分企业造成一定的实际损失，我们不能容许这种情况发生。”

LRT的报道强调，中文名称中的“台湾”准确翻译是“Taiwan”，但英文名称使用了形容词“Taiwanese”。

欧盟昨天向世界贸易组织申诉，强调中国对立陶宛采取的岐视性贸易已影响整个欧盟供应链；但依据程序，欧中需先双边咨商，不成后成立争端解决小组，第三步才进入上诉。

台湾外交部就瑙塞达的言论做出回应时说，驻立陶宛台湾代表处的名称是双方政府的共识，台湾方面也从未接获立陶宛政府要求更改驻立陶宛代表处的名称。

外交部强调，驻立陶宛台湾代表处代表台湾这片土地上的人民，并指中国大陆以不满台湾设处名称为由，持续以经济胁迫手断，逼迫立陶宛政府改变其依主权原则所做的外交决策。

外交部形容台湾与立陶宛是“共享自由民主价值的重要伙伴”，并说台湾政府将秉持互惠互利原则，持续推动有助强化两地实质合作的各项政策。