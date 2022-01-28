“奥密克戎的妹妹”入侵 台出现两条BA.2变异株传播链

随着高雄港病例中验出奥密克戎亚型变异株BA.2，台湾目前已有两条BA.2变异株传播链。

据联合新闻网报道，台湾疫情南北两头延烧，昨天（27日）新增本土21例病例中，与高雄港群聚相关占八例。中央流行疫情指挥中心昨天针对高雄港病例进行病毒基因定序，结果验出奥密克戎亚型变异株BA.2，且定序结果与桃园机场防疫人员不同，等于台湾已有两条BA.2变异株传播链。

指挥中心医疗应变组副组长罗一钧说，昨天新增的八个病例，与先前高雄港群聚案例连结，未有不明感染源病例，只是此起群聚被定序的BA.2变异株，未在其他传播链中发现，先前桃园机场防疫人员虽定序出BA.2变异株，但两者位点不同，可判定高雄港群聚与桃园机场无关。

BA.2变异株被外界戏称“奥密克戎的妹妹”，传播力比原本奥密克戎变异株高出1.5倍。

高雄小港医院感染科主任张科说，台湾对奥密克戎BA.2讯息掌握有限，高雄筛检四万多例，阳性率仅万分之三，社区绝少，没有单日激增百例，但建议过年勿串门。

长庚大学新兴病毒感染研究中心主任施信如说，奥密克戎与BA.2变异株的特性，都是病毒易聚集在上呼吸道，且透过动物实验及细胞实验，毒性明显降低。已接种疫苗者，感染机率可降至少10倍。没打疫苗者，奥密克戎及BA.2死亡率为0.16%，其他病毒株死亡率为2%至5%之间。