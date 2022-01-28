港彩云邨长波楼暴发疫情 62户居民已被撤离

继香港新界葵涌邨上周暴发疫情后，位于黄大仙区的另一公共房屋住宅区彩云邨又暴发德尔塔冠病疫情。彩云邨长波楼累计通报22起病例，居民楼62户居民于昨晚（27日）已撤离并送往检疫中心。

综合《星岛日报》《头条日报》和网媒“香港01”报道，香港政府前天晚上对长波楼进行围封，并对居民进行检测，发现18起冠病初步确诊病例。截至昨天，长波楼已累计通报22起病例，分布16个单位，涉及不同楼层座向，包括七号座向的四个单位，11号座向的三个单位，16楼的四个单位。

据悉，此次疫情源头疑似来自一名女性保安员，住在黄大仙豪苑，她的儿子上月初购买了一只仓鼠，并被验出带有德尔塔冠病病毒，其子早前也通报确诊冠病。

港府专家顾问、港大微生物学系讲座教授袁国勇昨天在视察彩云邨时说，确诊病例分布于不同楼层座向，怀疑居民楼出现烟囱效应，导致疫情出现垂直和横向传播，即患者呼出含病毒的暖空气向上升，由低层带向高层单位。

袁国勇透露，政府已留意到排气喉长度不足的问题，会尽快修例解决。

至于16楼涉及横向传播，袁国勇认为，主要原因可能是，该层染疫居民曾使用抽气扇，将病毒抽出室外，但由于单位设计因素，居民不能关窗，而其他同层单位也同时用抽气扇，将病毒抽回室内，因而受感染。

袁国勇说，长波楼七及11号座向的居民，以及16楼的二至七号座向的居民须送往检疫中心。由于染疫女保安员曾在控制室用餐，因此全邨保安也要强制检测。此外，长波楼所有居民必须接受检测，并履行居家隔离，隔离天数则须视检测结果。

根据香港卫生署昨天更新的确诊者居民楼名单，共有21座居民楼新上榜，其中黄大仙区疫情已蔓延至另外两座居民楼，包括凤凰村大厦、慈正邨正明楼。