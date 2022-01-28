韩国瑜：不会投入年底地方选举 绝无“朱下韩上”

台湾县市长选举今年11月举行，外界关注高雄前市长韩国瑜动向，他今天（28日）受访时首度表态，不会投入年底地方选举，也绝无“朱下韩上”。

据中时新闻网报道，韩国瑜今早接受《POP撞新闻》广播节目主持人黄暐瀚专访时表明，年底县市长选举完全不在他考量之内，也绝无“朱下韩上”。他希望朱立伦把国民党带向成功，并指国民党若还是有“你上来我不希望你成功”的文化，那就没救了。

韩国瑜昨晚做东邀请国民党主席朱立伦、前主席江启臣、战斗蓝发起人赵少康聚餐，掀起热议，象征团结。

韩国瑜明确表示，这一两年的目标是挖掘100位温良善良故事，并在全台各地举办读书会，倾听基层声音，参选地方首长选举完全不在他的考量之内，也请各民调机关不要纳入他。

韩国瑜强调，他没有要选台北市或桃园市，国民党即将宣布的参选人都很优质，像是有意参选台北市长的国民党立委蒋万安学经历俱佳，专业利强，责任感好，很愿意倾听。他也期待下届台北市长，要将台北市拉高为国际化城市。

谈到国民党处境，韩国瑜说，虽然他已离开政治舞台，但并不代表不关心台湾前途与下一代未来，国民党现在非常辛苦，蓝军大概是被五个打一个，美国、日本、北京都不喜欢国民党，绿的也在打国民党，自己还在打自己，“若是你上来我不希望你成功，而是希望你摔跤，这个党就没救了”。

至于昨晚的餐叙为何不是朱立伦出面邀请，韩国瑜说，他从美国回来后，朱立伦就单独找他吃过饭，询问他对党部的看法，蓝军高层的团结非常重要，且具象征意义，此刻若在让人觉得一人一把号、各吹各的调怎么行，昨晚彼此谈心也是另一种情感交流，奠定基础。

国民党历经四大公投、台中第二选区立委补选、罢昶案失利，气势低迷，“朱下韩上”传闻不断。对此，韩国瑜说，他从来没讲过这句话；至于是否参选党魁？韩国瑜则说，“开玩笑，朱立伦刚选上，做的很辛苦，希望他把党带得很成功”。

继本月2日在台北市大安森林公园办了一场万人到场支持的签书会后，韩国瑜今天表明，接下来将专注于到全台继续主办“韩先生的散布-点亮微光读书会”。他昨晚在个人面簿分布这则消息。

他说：“目前为止，我已经敲开了21扇良善的大门，新的一年，我们也将持续这样的探访，希望能找到100位拥有正向力量的朋友，不论身处于台湾的哪个角落，都能藉由韩先生来敲门，挖掘出更多温暖善良的故事。

“另外，我也将走遍全台，举办“韩先生的散步-点亮微光读书会”，藉由探访台湾各个乡镇，让各地的耆老与年轻人能够藉著书本导读在地文化。这场读书会不需要盛装出席，不论是在市场里、庙宇前，只要你有意愿，让我们一起从一本书出发，一同分享发生在你我身边、属于这块土地上的历史文化。”