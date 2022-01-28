中国国家国际发展合作署副署长周柳军因公殉职

中国国家国际发展合作署副署长周柳军周二（25日）因公殉职，享年53年。

据中国国家国际发展合作署官网昨晚（27日）消息，周柳军于2022年1月25日14时许，在北京工作期间不幸因公殉职，享年53岁。

官方简历显示，周柳军1969年3月出生于浙江衢州，早年长期在浙江工作，曾任共青团衢州市委书记，常山县委副书记、县长，浙江省粮食局副局长，共青团浙江省委书记等职。

周柳军2010年调任商务部，先后担任服务贸易司和服务贸易和商贸服务业司司长，2015年起担任对外投资和经济合作司司长。2018年，他转任国家国际发展合作署副署长，分管综合司、地区二司（非洲、拉美、加勒比、南太国家及区域组织对外援助事务）。

根据中国国家国际发展合作署官网消息，今年1月6日，周柳军还主持召开援赞比亚项目监管工作专题调研视频会，会同商务部、中国驻赞比亚使馆及有关实施企业，就中国援赞国际会议中心项目及抗疫物资援助监督管理工作进行深入交流。

据2018年中国国务院机构改革方案，新组建中国国家国际发展合作署。作为国务院直属机构，该署主要职责是，拟订对外援助战略方针、规划、政策，统筹协调援外重大问题并提出建议，推进援外方式改革，编制对外援助方案和计划，确定对外援助项目并监督评估实施情况等。援外的具体执行工作仍由相关部门按分工承担。