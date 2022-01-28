港媒：中国同意让联合国专员在冬奥后访新疆

消息人士透露，中国已同意在北京冬奥会结束后，让联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）在今年上半年访问新疆。

据《南华早报》昨天（27日）引述消息人士报道，在中国政府多次与联合国秘书长古特雷斯和巴切莱特进行讨论后，中国政府已同意在北京冬奥会结束后的某个时间，接待巴切莱特，准许巴切莱特访问新疆，条件是须以友好性质展开访问，而不是以含有罪推定（presumption of guilt）的调查形式访疆。

消息人士称，中国政府还要求在北京冬奥会结束前，巴切莱特办公室必须暂缓发表涉疆报告。巴切莱特办公室没有回复置评请求。

美国政府上个月初以新疆人权问题为由，宣布对北京冬奥会实施外交抵制，美国的盟友英国、加拿大、澳大利亚之后也决定外交抵制。

美国总统拜登去年12月23日也将《维吾尔强迫劳动预防法案》签署成法，禁止从新疆进口产品，包括全部或部分在新疆维吾尔自治区开采、生产或制造的产品。

另据路透社报道，美国国会议员本月18日在写给巴切莱特的公开信中，要求她在北京冬奥会2月4日开幕前，发布联合国对中国涉疆政策的评估报告。巴切莱特办公室曾在12月说，希望能在未来几周内发布涉疆报告。

中国否认新疆存在强迫劳动和种族灭绝，并指强迫劳动和种族灭绝指控完全是反华势力炮制的恶毒谎言，并强调中国在新疆设立职业技能教育培训中心，目的包括消除恐怖主义、宗教极端主义滋生蔓延的条件。