中国中止审查60份IPO计划 或与乐视案相关

由于中国证监会对包括中德证券在内的中介机构进行调查，中国证券交易所已停止审查至少60份的首次公开售股（IPO）申请。

据澎湃新闻引述Wind数据显示，本月26日，创业板和科创板合计61个项目的审核状态变更为中止审查。其中，科创板有12家，创业板有49家。

经梳理，这61个项目中，有59家与中德证券、北京市金杜律师事务所以及信永中和会计师事务所等三家保荐机构相关。报道称，此次大范围中止审查，或与乐视网案件相关。

1月18日晚间，山西证券发布公告称，控股子公司中德证券收到证监会《立案告知书》，中德证券因在乐视网2016年非公开发行股票项目中，保荐业务涉嫌违法违规，根据相关法律法规，证监会决定对中德证券立案。

在乐视网2016年定增项目中，中德证券担任了保荐机构和主承销商，金杜律师事务所担任发行人律师，信永中和则担任审计机构。2021年4月2日，证监会作出《行政处罚决定书》，认定乐视网存在违法违规行为，并对乐视网以及贾跃亭等14人作出行政处罚。

中德证券不仅被证监会立案调查，且被乐视网投资者要求承担连带赔偿责任。1月17日，山西证券发布了关于控股子公司涉及诉讼的公告，称因未能发现乐视网财务造假，中德证券被乐视网投资者要求承担连带赔偿责任。

公告称，中德证券于今年1月13日收到北京金融法院送达的民事起诉状，案由为证券虚假陈述责任纠纷。

目前，案件所处的诉讼阶段为一审，尚未开庭，中德证券为21名被告之一，被要求承担连带赔偿责任，鉴于案件尚未开庭审理，目前无法判断对山西证券本期利润或期后利润的影响。

报道称，中止审查不一定会扼杀公司的上市计划，被中止审查的公司只要组织中介进行复核，出具复核报告和意见，之后向交易所或证监会提交复核申请，复核申请经监管审核后，就可恢复正常审核流程。