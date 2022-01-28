港医管局前总裁认为防疫围堵策略已不再适用

香港医管局前行政总裁梁栢贤说昨天（27日）在面簿发文称，香港疫情发展至当前阶段，围堵政策（containment）已不再适用，建议港府尽快采用缓疫策略（mitigation）。

综合网媒“香港01”、《明报》报道，香港疫苗接种计划专责工作小组成员梁栢贤昨天说，围堵政策已不再适合，且不能持续，因已接种疫苗者染上奥密克戎变种病毒后，病情较轻微。

梁栢贤认为，政府应尽快采取缓疫策略，加强疫苗接种诱因。缓疫方向可考虑让已接种疫苗者的密切接触者在家隔离。他称，卫生署及医管局同事应坚持专业判断，好好建议政策局，改变目前控疫方案，尽快把疫情完结。

梁栢贤早前已就清零策略率先表态，称随着奥密克戎大流行出现，疫情已经进入新阶段，相信很难实践清零，并指清零是近乎不切实际，建议尽快制定严谨的疫苗气泡方案，重开处所，鼓励市民接种，方为上策。

香港昨天新增164起阳性病例，打破2020年7月30日单日增149起病例的纪录，另有约100起初步阳性病例。164起病例中，有116起为本地感染，当中104起属相关病例，多个群组如葵涌邨、豪苑的传播链继续扩散，并由豪苑引发新一条屋邨传播链，彩云邨长波楼有22名居民受感染。昨天还有12起源头不明个案，是第五波疫情以来最高，患者住址涉九龙、新界多处。