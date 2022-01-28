蔡英文：台湾对乌克兰的处境感同身受

台湾总统蔡英文说，台湾对乌克兰处境感同身受，并呼吁各方通过和平方式解决争端。

据台湾《联合报》报道，蔡英文今天（28日）上午在总统府召开高层会议，就乌克兰情势及因应台海情势之影响、春节前后防疫措施及防疫物资整备状况、春节前后物资物价及股汇市经济稳定措施三项议题进行协商。

针对乌克兰议题，蔡英文称，台湾长期面对来自中国大陆的军事威胁，所以对于乌克兰的处境感同身受。

她说，台湾支持各方对维护区域安全所做的努力，并呼吁各方通过和平方式，加强对话和协商，理性解决争端，共同努力维护区域局势稳定。

蔡英文称，已责请国安会邀集相关单位组成“乌克兰情势因应专案小组”，持续密切关注乌东情势发展，及其对台湾安全的可能影响；同时，与相关国家密切联系合作，掌握各项重要讯息，及时通报因应。

蔡英文强调，台湾愿意为区域和平发展贡献一己之力，台海及印太区域的和平稳定，不仅是区域内各方的共同责任，也是区域内所有人们及国际社会的共同期待。她说，军事绝对不是解决分歧的选项，这是放诸四海皆准的道理。

乌克兰目前的局势剑拔弩张，乌俄两国都在边境部署了大量军事人员和装备。据路透社报道，美国国务卿布林肯周三说，美国与北约协调后，已经就俄罗斯的安全要求作出书面回应。美国的书面回应为化解乌克兰危机提供了新的“外交途径”，供俄罗斯选择。

俄罗斯一个月前要求西方国家为它提供安全保证，包括乌克兰永远不会加入北约，以及北约停止东扩。