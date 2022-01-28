与哈里斯同框寒暄 赖清德：感谢美国对台支持

台湾副总统赖清德于洪都拉斯时间1月27日（新加坡时间1月28日）在洪都拉斯新任总统卡斯特罗（Xiomara Castro）就职典礼上，与美国副总统哈里斯短暂同框。赖清德在答复随团记者提问时说，他代表台湾感谢美国对台湾坚如磐石的支持，然后自然地彼此问候。

综合台湾《自由时报》、联合新闻网和中央社等报道，台湾总统蔡英文委派赖清德以特使身份率团出访洪都拉斯，并出席卡斯特罗的就职典礼。在今天的仪式上，赖清德与哈里斯同坐第一排，两人互动寒暄近二、三十秒。

在被随团记者问及与哈里斯谈些什么，赖清德回应说，他今天第一次与哈里斯自然互动，深刻感受到，哈里斯身为美国副总统，相当大气，非常亲切自然。他在互动中代表台湾，感谢美国对台湾坚若磐石的支持，然后自然地问候互动。

联合新闻网报道称，两人同框的画面是外交突破。

据路透社报道，哈里斯也证实，赖清德上前与她交谈，并告诉在场记者，两人谈到在中美洲有共同利益的事项，以及美国政府为解决移民问题而采取的“根本原因”策略。

台湾副总统赖清德（左二）和西班牙国王菲利普（右四）同框。（取自赖清德面簿）

据路透社报道，赖清德与西班牙国王菲利普同框，但两人似乎没有互动。但据联合新闻网报道，赖清德说，西班牙国王风度翩翩，高高帅帅，大家都在同一个就职典礼场合，“他是一个非常亲切的人，很高兴有机会跟他聊天。”

台湾副总统赖清德（左）今天与洪都拉斯新任总统卡斯特罗进行会谈。（卡斯特罗推特截图）

中央社报道，赖清德今天与洪都拉斯总统卡斯特罗举行双边会谈，并致赠防疫物资。赖清德转达总统蔡英文恭贺之意，将在过去基础上持续支持卡斯特罗，建立两地未来更好的邦谊，也邀请卡斯特罗访问台湾。赖清德说，两位女总统若能历史性会面，对国际女性赋权一定有很大的意义。