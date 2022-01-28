厦门首提做好房地产税试点准备工作

福建省厦门市统计局称，要做好房地产税试点落地的前期准备工作，以防止全市房地产市场出现大的波动。

中国厦门统计局今天（28日）于官网发布《2021年厦门市房地产开发投资运行分析》报告。报告称，要加大加快全市保障房建设力度，稳定市场的同时抑制房价上涨过快，力争在高质量发展中促进共同富裕。

报告还称，要进一步贯彻落实关于房地产调控的各项政策措施，编制好土地供应计划，保持价格基本平稳，继续抑制投资性购房，防止经营贷、消费贷等资金违规流入房地产市场。

据路透社报道，易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，从统计部门角度看，“房地产税”属于敏感词，厦门是第一个在政府相关报告和官网中建议做好房地产税试点的相关准备工作中提房地产税的城市。

他分析称，此次建议和厦门房地产市场出现炒作和不稳定信号等有关，即便中国全国各地要试点，也往往会选择一些房价过热或炒作过多的重点城市。

中原地产首席分析师张大伟也认为，厦门房地产市场的确过热，而且需求旺盛，作为房地产税试点可能性很大。但他同时认为，到底会如何落地很难说，税基范围，税率高低会影响政策的市场影响力。

对于近期房地产市场下行压力大，房地产税试点是否会暂缓推进的问题，严跃进认为，房地产税的改革应该是审慎和稳步推进的。市场下行压力大时，完全可以形成“试点+减税”的模式，即可以结合市场行情对一些纳税人和征税对象落实减税政策。

他说，“暂缓推进”和“积极推进但嵌入减税政策”是两种不同的思路。从十四五共同富裕发展的目标来看，这项工作势必需要积极推进。

去年12月10日召开的中共中央经济工作会议提出，深入推进财税体制改革，深化预算管理制度改革，做好房地产税试点准备工作。业内人士多数认为，2022年房地产税试点城市将扩容，但预期实际税率较低，核心城市试点的概率较大。