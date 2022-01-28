绿营立委吁开放核食引朝野不满 柯建铭为议事延宕道歉

针对日本福岛食品解禁议题，台湾民进党立委郭国文今天（28日）呼吁行政单位在春节前开放福岛五县市食品，引发国民党不满，围占主席台抗议；民进党团总召柯建铭今天下午3时35分代表民进党团为议事延宕道歉。

综合台湾《联合报》《自由时报》和中时新闻网报道，台湾立法院临时会今天（28日）最后一天审查总预算案，但国民党团称接获消息，称民进党立委郭国文说下午院会结束后，政府就要开放日本福岛五县市食品进口，让国民党立委费鸿泰等人喊出休息求证，费鸿泰扬言不惜提出倒阁连署因应，抗议民进党违反协商玩两手策略。

眼看国民党立委占领主席台，导致院会无法继续进行，立法院院长游锡堃早上11时11分宣布提早用餐，12时半继续开会，让民进党团和国民党团继续沟通。

为力拼总预算于今临时会完成三读，朝野历经数小时沟通后达成共识，游锡堃于下午3时35分宣布开会，并邀请柯建铭针对郭国文呼吁福岛食品尽速解禁，以党团总召身分道歉。

柯建铭说，感谢朝野党团，为台湾进步发展尽力，在最后一刻稍微有插曲，对于郭国文委员的呼吁引发大家误解，在此代表党团因误解造成议事延宕表达道歉。

柯建铭道歉后，立法院会恢复预算案表决，预计须花三小时，才能完成总预算案三读。

在柯建铭道歉后约半小时，郭国文今天下午4时许也在面簿发文道歉，称对于“福岛五县市食品宜采速战速决，纯属个人看法，但时间点和文字分寸拿捏会造成如此风波始料未及，对耽误的一切，深表遗憾及不好意思。”

台湾行政院发言人罗秉成今天下午也说，外传“政府今天会宣布开放日本福岛食品”消息纯属谣言，并非真实，应予以澄清。他说，台湾日本关系协会会长邱义仁先前已经有说明，开放日本福岛食品并无所谓时间表，未来如果有具体的进度，政府也会向民众报告。