河北四家钢企检测数据造假 47名主管被判刑

河北四家钢铁企业因数据造假、超标排放污染物等罪名，其47名主管被判处6至18个月不等刑期。

据《法治日报》报道，唐山市四地法院对涉案的四家钢铁企业主管领导、直接责任人员、直接参与人员共47名被告人分别判处6个月至一年六个月不等刑期，并对其中构成污染环境罪单位犯罪的两家钢铁企业分别判处400万元人民币（下同，约85万2620新元）和700万元人民币罚金。

据报道，这些企业案发源自于中国生态环境部部长黄润秋2021年的一次突击暗访。去年3月11日，黄润秋一行来到唐山市，不打招呼、直奔现场，到多家钢铁企业突击检查重污染天气应急减排措施落实情况，结果发现相关企业在重污染天气应急响应期间仍高负荷生产，普遍存在生产记录造假问题。其中，唐山金马钢铁有限公司直接被抓到现行。

报道称，黄润秋要求，对环境违法行为尤其是弄虚作假行为，要以零容忍态度坚决依法查处，涉嫌犯罪的要移送公安机关，依法严肃追究相关人员责任。

对此，当地通报，唐山市委、市政府立行立改，对存在问题的四家钢铁企业依法采取措施，并成立由市生态环境、公安等部门组成的四个联合检查组，对全市钢铁企业逐一检查，共查出七家企业存在的17个未落实应急减排措施问题。特别是对企业在线数据造假违法行为，进行专项解剖，发现有企业涉嫌数据造假等案件，均移交公安机关侦办。

随后，唐山市生态环境局对查处的案件进行了通报。据通报，唐山金马钢铁集团有限公司为逃避监管，伙同第三方监测运营维护单位唐山晓天环保科技有限公司干扰环保在线监测数据，相关人员通过专业手段干扰采样，并以拉闸断电方式，破坏监测平台及监控设备，致使该公司环境质量监测数据严重失真。

上述行为涉嫌污染环境罪，唐山金马钢铁集团有限公司副总经理雒某某、晓天环保科技有限公司总经理潘某某等12人被刑事拘留。

此外，唐山市生态环境局还通报，唐山松汀钢铁有限公司、河北鑫达钢铁有限公司、唐山中厚板材有限公司与唐山绿创节能环保设备有限公司的部分人员干扰在线监测数据采样、造成数据失真，相关涉案人员被依法刑事拘留。同时，公安机关对相关涉案企业以涉嫌单位犯罪立案侦查。

法院查明，2021年3月，上述四家涉案公司为了逃避环保部门监管，采取干扰自动监测设施、伪造自动检测数据等方式进行违法生产，大量排放二氧化硫、氮氧化物等污染物。经法院审理查明，这四家企业数据造假，超标排放污染物，严重污染大气，危害人民群众的健康安全，构成污染环境罪。其中唐山松汀钢铁有限公司、河北鑫达钢铁集团有限公司构成污染环境罪单位犯罪，遂依法作出上述罚金判决。

唐山市中级人民法院说，通过此次集中宣判，有效震慑潜在的污染企业，教育引导企业自觉保护生态环境，护航该市的碧水蓝天建设和经济社会高质量发展。