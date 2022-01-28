哈里斯和赖清德交谈 中国大陆吁美不与台有官方接触

中国大陆外交部今天（28日）就美国副总统哈里斯与台湾副总统赖清德交谈做出回应时，呼吁美国不与台进行任何形式的官方接触。

据中国央视新闻报道，有记者在中国大陆外交部例行记者会上提问，哈里斯与赖清德交谈，谈及在洪都拉斯的共同利益，赖表示感谢美方对台的支持。中方对此有何评论。

大陆外交部发言人赵立坚首先反问道：“台湾只是中国的一个省，哪来的什么‘副总统’？”

赵立坚之后强调，中国大陆一贯反对美台进行任何形式的官方往来，并敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，严肃对待中方立场和关切，不与台进行任何形式的官方接触，“不向‘台独’势力发出任何错误信号，以免损害中美关系和台海和平稳定。”

赖清德在当地时间27日（新加披时间28日）在洪都拉斯总统就职典礼上，与哈里斯同框寒暄。综合台湾联合新闻网和路透社报道，赖清德主动与哈里斯攀谈，两人聊了20、30秒。两人聊了20、30秒。

哈里斯告诉在场记者，两人谈到在中美洲有共同利益的事项，以及美国政府为解决移民问题而采取的“根本原因”策略。

赖清德也告诉台湾媒体，今天第一次与哈里斯自然互动，深刻感受到哈里斯身为美国副总统，相当大气，非常亲切自然；他在两人互动中代表台湾，感谢美国对台湾坚若磐石的支持。