2019年黄大仙10.1冲突 11人暴动罪成

12名涉嫌参与2019年黄大仙10.1冲突的男女，今天（28日）被裁定暴动罪成。

综合网媒“香港01”、东网等报道，2019年10月1日全港多区有游行集会，其中黄大仙示威演变成激烈的警民冲突，有12名男女被捕，被指参与暴动，否认指控后受审。香港区域法院法官李俊文今天裁定其中11人暴动罪成，仅一人脱罪。这11人将继续还押看管至3月4日量刑。多名被告和旁听人士在得知结果后，不禁痛哭。

12名被告依序是谭钧朗（21岁，案发时年纪，下同）、邓有钊（16岁）、方铭（18岁）、杨泳仪（19岁）、卓巧珠（18岁）、郭晞桐（17岁）、邓茜芸（22岁）、戴珮玲（19岁）、王明佑（21岁）、伍祖仪（22岁）、刘智峰（24岁）和黄碧蓉（23岁）。他们同被控一项暴动罪，指他们在2019年10月1日于黄大仙龙翔道一带与他人参与暴动。除黄碧蓉外，其他11人均罪成。

另外，方铭和王明佑被控一项在公众地方管有攻击性武器罪，方铭被指管有一把锤，王明佑被指管有一个可发射雷射光束的装置。但两人该罪被被裁定不成立。

法官在裁决时形容，案发地点犹如小战场，被告被制服的地点更是暴徒和警方对抗的重要据点，常人不会进入，现场也没有封锁，即使进入也可尽快离开。

他认为，首10名被告不是围观者或路人。即使未有抛砖等行为，也身穿与示威者相同的装备，如黑衣、护目镜、防毒面具和头盔等。同时还无视警方警告，还与警方对抗，遂裁定他们暴动罪成。