中央巡视组原副组长董宏受贿被判死缓

中共中央巡视组原副组长董宏因受贿罪被判处死刑，缓期两年执行。

据中国央视新闻客户端报道，山东省青岛市中级人民法院今天对该案公开宣判，董宏以受贿罪判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

董宏当庭表示服从法院判决，不上诉。

法院称，经审理查明，1999年至2020年，董宏利用担任广东国际信托投资公司破产清算组成员、中共海南省委副秘书长、北京市人民政府副秘书长、中央文献研究室副主任、中央巡视组副组长等职务上的便利，以及职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为有关单位和个人在项目开发、工程承揽、职务提拔等方面谋取利益，直接或者通过他人非法收受财物共计折合人民币4亿6300万余元人民币（约9900余万新元）。

法院认为，董宏的行为构成受贿罪，且受贿数额特别巨大，犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，给国家和人民利益造成特别重大损失，论罪应当判处死刑。

法院称，鉴于董宏自动投案，如实供述全部罪行，具有自首情节，且其能够认罪悔罪、积极退赃，赃款赃物全部追缴到案，具有多个法定、酌定从宽处罚情节，对其判处死刑，可不立即执行，遂作出上述判决。

中共中央纪委去年4月通报，董宏严重违反中共政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和生活纪律，构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大后不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，决定给予董宏开除党籍处分；并将其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉。