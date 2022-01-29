中国2月5日起复征机票燃油附加费

时隔一个月，中国国内航空公司将再次恢复征收国内航线燃油附加费，有机票代理平台已收到数家航空公司通知。

综合澎湃新闻及第一财经报道，在线旅游平台去哪儿网已收到东上航、西部航空、祥鹏航空、昆明航空等部分中国国内航司的通知，自今年年2月5日起，恢复收取国内航线旅客运输燃油附加费。

根据去哪儿收到的通知，此次征收国内航线燃油附加费的标准与去年11月5日的征收标准一致，及800公里（含）以下航线每位旅客收取10元（人民币，下同，约2.1新元），800公里（含）以上航线20元。

中国国内航线的燃油附加费在本月5日刚刚暂停征收，由于目前国内航线的燃油附加费征收，采取的是与航空煤油价格联动机制，因此，燃油价格变动直接影响航司征收燃油附加费的标准。

报道称，为弥补油价上涨带来的成本增加，燃油附加费作为固定收入，对航空公司的贡献不小。

去哪儿大数据研究院院长兰翔分析，对航空公司来说，航线距离长短不一，但长距离航线的占比略高，平均下来单客收入将上升约16元，一定程度上减轻航油燃油价格上涨带来的成本。

此外，此次燃油附加费的恢复征收正值春运期间，也意味着春运期间机票成本将再次提高。今年的春运将从1月17日开始，到2月25日结束。

据中国交通运输部发布的预测，今年全国春运的客运量较2021年将有大幅度增长，甚至超过2020年，预计整个2022年春运量将比去年同期增长一倍以上。

具体到民航，多位行业内人士认为，由于没有形成全国性的“就地过年”共识以及不少人去年春节没有回家团聚，今年春运航空旅客数量有望超过去年。