海外货机师不满检疫安排欲辞职 国泰半年急聘180机师保运力

奥密克戎变种病种流入社区，香港爆发第五波疫情。据了解，香港国泰航空已于近期再收紧货运人员的检疫制度，每次工作周期或长达35日，令大量驻海外货机机师不满，纷纷表态请辞。国泰回应说，去年夏天起已重新聘用当地机师，预计截止下月，将会增聘逾180名符合资格的机师，包括前任国泰集团的机师，以支援货运和客运运力，同时亦会于本季重启见习机师培训计划。

根据《星岛日报》报道，国泰去年底本已要求豁免检疫的抵港机组人员，返港后仍要家居隔离，但其后因应接连有豁免检疫的国泰机组人员在回港家居隔离时违规外出，又或在海外未遵守闭环式管理，终在去年12月底引发第五波疫情。港府随即要收紧货机机组人员免检疫安排。

据了解，国泰已于近期再收紧货运人员的检疫制度，并且与客机机组人员看齐，需要进行“闭环式”编更运作，每次工作周期长达35日。国泰回复查询时透露，机组人员会在与本地社区无接触情况下，连续执勤三至四个星期，再在指定检疫酒店房间内隔离七天，直至取得第七天的核酸检测阴性结果，方可回家或者休假。他们在离开指定检疫酒店后，仍要在其医学监察期间接受多次的定期核酸检测，以持续监察他们的健康状况。

据悉，在新安排下，国泰为了进一步加强防疫，即使机组人员在闭环式工作期间，每一次由外地返港，亦需留在酒店隔离七天，然后才能进行下一次旅程，以避免染疫后将病毒传出。不过，若机师驾驶长途机，往往需要隔离两次，除了在港隔离外，在外地亦因应当地法规接受数日的检测，因此有不少机组人员宁愿选择驾驶可以即日来回的短途机，例如前往日本、南韩或东南亚等地的班次，以减少在酒店隔离的日子。

据了解，有关安排令大量驻海外货机机师相当不满，纷纷向国泰表态请辞，即使国泰增设完成闭环的奖金安排，对机师的吸引力亦不大。近期向国泰辞职的驻海外货机机师，较多来自美加等地，因有关地点的经济复苏较快，能够提供较优厚的条件聘请机师，加上可避免冗长的隔离程序，令不少海外机师选择留在自己的国家工作。

国泰方面称，自去年夏季起已不断重新聘用本地机师，预计直至下月，共在香港增聘逾180名符合资格的机师，包括前任国泰集团的机师。但国泰需要重新培训他们驾驶及操作特定飞机型号。培训完成后，国泰将邀请他们加入“闭环式”执勤，以支援货运和客运运力。国泰航空亦于今季重启见习机师培训计划，培育新一代本地机师。

香港物流发展局前委员甯汉崇分析，在一般情况下，业界整体对于客机的需求，远远大于货机，因此过往掌握驾驶货机的机师，人数亦相对较少，故部分机师辞职就对整体运载力的影响已相当大。

甯汉崇指出，船空公司聘用驻海外机师，无须为机师提供住屋津贴等开支，因此国泰过往也雇佣了大批海外机师，但疫情下香港对机组人员进行了严格的检疫措施，反观外国城市的防疫措施却较少，故令大批机师“一去不返”。