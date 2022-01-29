秦刚：若台在美支持下推进台独 或将中美卷入军事冲突

中国驻美大使秦刚警告，若美国继续支持台独，最终可能会引发中美两国军事冲突。

秦刚昨天在华盛顿官邸接受美国公共广播电台（NPR）访问时强调，台湾问题是中美之间最大的火药桶，如果台湾在美国撑腰下持续推进台独，很可能将中美两个大国卷入军事冲突。

根据NPR报道和中国驻美大使馆网站登出的采访实录，秦刚说，中国不想和美国发生冲突对抗，美国也不想和中国打仗，所以不打仗、不冲突是中美之间的最大公约数。双方应共同阻遏台独势力，给和平一个机会，让和平胜出。

在回答美国是否有理由担心中国最终会通过军事手段来解决台湾问题时，秦刚表示，海峡两岸都是中国人，是骨肉同胞。中国最不愿意做的就是骨肉相残，将以最大诚意，尽最大努力争取实现两岸和平统一，这最符合海峡两岸人民的利益、中美关系的利益以及地区和平稳定的利益。

他补充说，但台湾在美国撑腰下在台独路上越走越远。中国不会承诺放弃使用非和平手段实现统一，这是为阻遏台独势力，而不是针对台湾人民。

NPR报道认为，这是中国在台湾问题上不同寻常的直接声明。观察人士说，中国通常用更笼统的措辞，比如用美国在“玩火”来表述这一问题。

秦刚还说，中国“最重要的关系”是与美国的关系，他直言自己在华盛顿的任务是:“不要（把关系）搞砸了。”

据路透社报道，美国国防部回应秦刚上述言论时说，美国恪守“一个中国”政策以及台湾关系法中应履行的承诺。

国防部发言人还表示，将继续协助台湾维持足够的自卫能力，同时也将维持美国自身能力，以抵御任何可能危及台湾人民安全的武力。

美国国务院和白宫没有立即回应对秦刚言论的置评请求。