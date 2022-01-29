中国昨新增本土病例37例 浙江占18例

中国昨天新增确诊病例59例，其中本土病例37例，有18例均在浙江杭州。

根据中国卫健委网站消息，其余的本土病例分别为北京5例，其中丰台区4例、西城区1例；天津5例，均在河北区；新疆3例，均在伊犁哈萨克自治州；黑龙江2例，均在牡丹江市；河北1例，在保定市；山西1例，在大同市；河南1例，在安阳市；兵团1例，在建设兵团第四师。

昨天新增境外输入病例22例，其中上海10例，广东6例，广西2例，天津1例，辽宁1例，江苏1例，重庆1例，含2例由无症状感染者转为确诊病例，均在广东；无新增死亡病例。无新增疑似病例。

境外输入现有确诊病例958例，其中重症病例1例），现有疑似病例1例。累计确诊病例12520例，累计治愈出院病例11562例，无死亡病例。

截至昨天，现有确诊病例2127例，其中重症病例8例，累计治愈出院病例99171例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例105934例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1514010人，尚在医学观察的密切接触者38625人。

中国昨天新增无症状感染者32例，其中境外输入29例，本土3例，分别是河南1例，在三门峡市；新疆1例，在伊犁哈萨克自治州；兵团1例，在建设兵团第四师；当日转为确诊病例2例，均为境外输入；当日解除医学观察61例，境外输入57例；尚在医学观察的无症状感染者777例，境外输入666例。

