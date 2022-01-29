“手术室里全是钱”涉事医院集团半年收入超八亿人民币

东莞民营医院康华医院年会聚餐近日被曝横幅标语写着“手术室里全是钱”，引起舆论一片哗然。据医院所属公司的最新财报显示，去年上半年，集团收入8.71亿元（人民币，下同，约1.86亿新元），贵宾医疗服务的每名住院病人的平均支出为3万6378.5元。该医院此前多次受到行政处罚，包括2018年发生的一起医疗事故被当地有关部门警告。

根据中国新闻网报道，东莞康华医院系一家民营三甲医院，系港股上市公司康华医疗的全资子公司。

康华医疗最新的财报显示，2021年上半年，集团收入8.71亿元，同比增长14.5%，集团拥有的医院即康华医院、仁康医院均录得收益分别增加9.7%及45.8%。

康华医疗2021年上半年财报显示，集团贵宾医疗服务的每名住院病人的平均支出为36378.5元。

虽然其特殊服务收费不低，但东莞康华医院曾多次受行政处罚，企查查显示， 在2018年，东莞康华医院发生一起医疗事故，医方承担主要责任。受到原东莞市卫生和计划生育局警告处罚。

2019年，东莞康华医院未按照规定书写病历案，受到警告、并处罚款1万元的行政处罚。处罚单位为东莞市卫生健康局。

企查查显示，东莞康华医院法定代表人为陈旺枝，注册资本为35000万元人民币。透过企查查股权穿透可了解，康华医院最终受益人为王君扬，该人同时是康华医疗董事会主席。

