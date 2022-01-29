赖清德过境旧金山 AIT主席亲迎

出访洪都拉斯的台湾副总统赖清德今天回程过境旧金山，美国在台协会（AIT）主席莫健（James Moriarty）前去迎接。百余名支持者戴着口罩在赖清德下榻饭店前高呼“台湾加油”。

据《自由时报》报道，赖清德出访洪国来回过境美国洛杉矶与旧金山，莫健两度亲自礼遇迎接。在驻美代表萧美琴、驻旧金山办事处长赖铭琪等人陪同下，赖清德的座车抵达下榻饭店，

赖清德下榻的凯悦饭店（Hyatt Regency）位于旧金山机场附近，蔡英文2017年1月访问四个邦交国，从萨尔瓦多返台前，在旧金山过境时也下榻同一家。

酒店外有百余名支持者迎接赖清德，基于防疫安全，赖清德下车后，缓步挥手致意，以点头微笑传递他的问候与感谢。

莫健在接受媒体访问时说，美国提供平顺的过境礼遇，他与赖清德会面数次，给予赖清德“睿智聪明政治家”的评价。基于防疫考量，这次赖清德与旧金山侨领的会面将以视讯形式进行。

赖清德以总统特使的身分，率团参加洪都拉斯首位女总统卡斯特罗（Xiomara Castro）于当地时间27日举行的就职暨宣誓典礼。赖清德在典礼上与美国副总统哈里斯（Kamala Harris）自然互动，留下台美副总统第一次在国际场合同框的画面。