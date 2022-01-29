港浸大学生编委会总辞 校方斥有学生行为不当拟纪律处分

因不满校方要求删减刊物部分内容，香港浸会大学学生会第54届编辑委员会内阁“楚鸣”昨晚宣布全体成员即日请辞。校方呼应称，即日中止与编委会的关系，对于有关学生的不当行为，将会启动纪律处分程序。

根据《星岛日报》报道，就学生会编委的指控，校方今日凌晨约3时回应，强调尊重编委会的编辑和运作独立性，但对其声明感到愤慨。校方表示，一直以公正、客观态度去处理校内媒体发布的报道，如有不实或虚假信息，有义务向媒体反映和澄清。

编委会昨晚8时03分在面簿贴出的总辞声明中称，“去年校方已曾就本会第二期记者招募电邮要求本会删减内容，更干预本会国安课程报导。月初如实报导校内升旗礼情况后，被校方要求澄清。其后校方再次就报导字眼向本会总编辑反映，要求本会停止使用‘武汉肺炎’一词。上周五（ 21 日）校方在没有书面通知的情况下，要求本会即日下午5点前下架《浸报 Jumbo》54.1并删除《浸报》54.2 征稿贴文，亦表明会阻止《浸报》54.2 的出版。校方更在同日撤销本会对浸大编委官方电邮（sueb@so.hkbu.edu.hk） 的使用权。”

校方对此回应称，接到有关《浸报 Jumbo》54.1内容的投诉后曾咨询法律意见，指这可能涉及非法行为。校方与编委会讨论，并敦促撤回所有已出版的《浸报 Jumbo》54.1。校方强烈谴责编委会使用“武汉肺炎”这污名化词语，并强烈要求日后不再使用。考虑到编委会在事件中的责任和态度，学方因而决定终止与对方的关系，并终止其使用校内设施的权利。

此外，编委总今日凌晨零时42分再在面簿发文，强烈谴责学生会企图强行删除编委会总辞的声明。贴文说，自上周内阁达成总辞共识后，学生会署理会长陈诗颖及评议会主席张月华多次向本内阁成员施压，要求内阁成员息事宁人、低调处理。

