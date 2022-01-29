台代表团不出席冬奥开闭幕：防疫与航班影响

台湾以航班与防疫等因素为由，决定不派代表团参与北京冬奥会的开幕与闭幕式。台湾周二（25日）已以“参赛人数有限”、“过往台官员都不出席”等原因，宣布不派官员参与冬奥。

据台湾教育部体育署官网昨天发布的消息，台湾代表团一行15人将从美国盐湖城、瑞士苏黎士及台湾出发，依据大会防疫及入境政策，导致航班有所调整及延迟，未能于开幕典礼当天（2月4日）全数飞抵北京。由于选手需要休息，加上防止染疫风险，代表团将不参加开幕式。

体育署并称，由于选手长时间在世界各地征战，因此冬奥赛程结束后一、两天内即会搭机返台，考量选手人数不多，闭幕典礼当天，多数选手均已离开，因此不参加闭幕式，让选手早日返家团圆。

据联合新闻网报道，中华奥会副主席蔡赐爵说，台湾过去参加国际大型运动会，几乎都不会缺席开闭幕式，但今年状况确实较为特殊，包括目前前往北京的航班断断续续，希望让选手在抵达北京后能够安心调整，将专注力都放在竞技场上。

蔡赐爵直言，今年冬季奥运会在疫情影响下确实状况较为特殊，基于保护选手的考量，体育署才会做出不参加开闭幕式的决定。

除了疫情考量与航班影响，台湾体坛人士分析，开幕式的入场序可能也是考虑因素。如果北京冬奥采取简体中文安排入场序，中华台北代表团可能排在中国香港代表团之后进场，这是政府相关单位不愿见到的。

中国大陆国台办周三举行记者会时，发言人朱凤莲用了“中国台北代表团”的称呼。陆委会当即回应，台湾组团赴大陆参加北京冬奥，是依据“奥会模式”，以及1989年两岸奥会负责人在香港签署的协议，以“中华台北（Chinese Taipei）”名称参赛，绝不接受任何矮化我方地位的名称。

台湾代表团今年在冬奥会共取得四席参赛资格，分别为参与竞速滑冰的黄郁婷、雪橇的林欣蓉、滑雪的李玟仪、何秉睿。其中女子选手共三人参赛，也创下史上最多纪录。