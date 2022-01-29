习近平等春节前夕慰问退休领导干部

春节前夕，中共总书记、国家主席、中央军委主席习近平等党和国家领导人分别以电话等方式慰问或委托有关方面负责同志慰问了中共退休领导干部。

据新华社报道，江泽民、胡锦涛、朱镕基、李瑞环、吴邦国、温家宝、贾庆林、张德江、俞正声、宋平、李岚清、曾庆红、吴官正、李长春、罗干、贺国强、刘云山、张高丽等100多名老同志接到节日问候。

报道称，老同志们一致认为，中共十八大以来这些年党和国家事业发展历程极不寻常、极不平凡，高度评价以习近平为核心的党中央团结带领全党全军全国各族人民取得的彪炳史册的伟大成就，对习近平作为党中央的核心、全党的核心表示衷心拥护。

他们也表示，希望全党全军全国各族人民更加紧密地团结在以习近平为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共十九大和十九届历次全会精神，从中共的百年奋斗史中汲取智慧和力量，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

中共领导人在春节前夕慰问“老同志”已成惯例，与2021年的“老同志”名单对比，今年的名单中少了去年8月逝世的姜春云。

据新华社去年8月29日报道，国务院原副总理，第九届全国人民代表大会常务委员会副委员长姜春云，因病于2021年8月28日20时57分在北京逝世，享年92岁。