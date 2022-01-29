中国国家卫健委：不得强制劝返低风险区返乡群众

中国多地在春节前夕出现新一轮冠病疫情，对于有民众反映遇到返乡受阻等问题，中国国务院联防联控机制综合组再次要求，不得随意禁止外地群众返乡过年，不得强制劝返低风险地区返乡群众等。

据央视新闻报道，中国国家卫健委发言人米锋今天（29日）在发布会上说，国务院联防联控机制综合组在去年12月18日的发布会上，已对中、高风险地区人员出行，前往中、高风险地区人员，高风险岗位人员出行，发热病人、健康码“黄码”等人员管理、核酸检测等提出明确要求。

米锋说，国家卫健委近期注意到，有媒体报道和社交平台反映，一些群众遇到返乡受阻问题，国务院联防联控机制综合组已核实，并反馈地方要求立即整改。

他说，有的地方已经做了政策调整，但个别地方仍存在“不允许低风险地区群众返乡”“强制要求返乡群众自费集中隔离”“随意延长集中隔离和居家健康监测时长”等情形，群众反应强烈。

对此，国务院联防联控机制综合组对执行防疫政策再次提出明确要求，包括不得随意禁止外地群众返乡过年；不得随意扩大限制出行范围；不得将限制出行的范围，由中、高风险地区扩大到所在地市及全省；不得对低风险地区返乡群众采取强制劝返、集中隔离等措施；不得随意延长集中隔离观察和居家健康监测期限。

米锋还说，国务院联防联控机制综合组今天在国家卫健委官网首页开设“春节返乡路”公众留言板，若在返乡途中遇到“层层加码”等问题，可在留言板反映，将认真核实、督促整改。

他强调，各地要加强应急值守、快速反应，既要科学精准落实防疫措施，又要对群众饱含温情，解决实际困难，坚决防止“简单化”“一刀切”。

中国大陆昨天新增确诊病例59例，其中境外输入22例，本土病例37例，其中18例在浙江杭州。