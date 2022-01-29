王毅：去年是中国外交攻坚克难的一年

中国国务委员兼外长王毅周四（27日）视频慰问驻外使领馆人员时说，去年是中国外交攻坚克难、勇毅前行的一年，外交战线全体人员在抗疫外交中展现国际担当，在多边舞台上坚守公道正义，为维护世界和平和稳定作出了不懈努力。

根据中国外交部网站发出的新闻稿，王毅在虎年新春来临之际视频连线慰问中国驻美国、德国、古巴、巴基斯坦、布基纳法索使馆、常驻联合国代表团时说，去年是党和国家事业中具有里程碑意义的一年，也是外交战线党建工作卓有成效的一年。

王毅说，外交战线全体人员认真学习贯彻中共中央总书记习近平外交思想，科学统筹国内国际两个大局，在抗疫外交中展现国际担当，在多边舞台上坚守公道正义，秉持天下胸怀，践行为国为民，为捍卫国家主权、安全和发展利益，为维护世界和平和稳定作出了不懈努力。

王毅还说，外交战线各级党组织深入学习领会习近平系列重要讲话精神，扎实开展党史学习教育，全体党员干部受到全面深刻的政治教育、思想淬炼和精神洗礼，为奋进新时代中国特色大国外交提供了坚强的政治、思想和组织保证。

王毅对全体驻外人员的忠诚担当奉献致以诚挚敬意，对广大驻外人员家属的理解支持表示衷心感谢，并指出外交战线要更加紧密地团结在以习近平为核心的党中央周围，以党的政治建设为统领，化解各种风险挑战，营造安全稳定外部环境，全力推进中国特色大国外交，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的贡献。