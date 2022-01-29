北京冬奥组委：冬奥闭环内无疫情传播

北京冬奥组委称，目前北京冬奥会的总体防疫成果不错，闭环内没有疫情传播。

据《北京日报》报道，北京冬奥会疫情防控主题媒体吹风会今天（29日）举行。北京冬奥组委疫情防控办公室副主任黄春说，随着涉奥人员入境人数的增加，相关阳性病例增多，“这是意料之中、提前预估到的。总体来说，入境海关的（检测出阳性）比例比较高一些，但闭环内的传播和发病率还是比较低的。”

黄春强调，去年的国际测试赛，以及今年1月4日至22日的实践证明，按照防疫手册对确诊病例和密接进行隔离管理的效果很好。

黄春说：“据我了解，现在很多阳性人员、密接，到了时限，都能顺利解除隔离，进行正常工作。近期我们对阳性和密接相关管理措施进行了相关调整，重点是在前期实践基础上，专家进行研判后，发现很多入境人员是既往感染或者复阳的人员，他们的传染性是极低的。”

北京冬奥组委称，1月28日机场入境涉奥人员总数累计1418人，其中运动员及随队官员736人，其他利益相关方682人。经海关检测后，复检阳性29人，其中运动员及随队官员19人，其他利益相关方10人。

1月28日闭环内核酸检测总次数57,112，其中运动员及随队官员1,438，其他利益相关方55,674。复检阳性七人，均来自其他利益相关方。