昨晚有消息称，小米通过内部邮件宣布，公司副总裁、小米手机产品部总经理常程因个人原因离职。常程今早回应，证实离职小米一事。

常程在微博中写道：“感谢我米，两年时间亲身体验到了小米模式的威力，还结识了一帮喜欢产品，热爱产品的年轻朋友。衷心祝福我米一往无前，星辰大海。”此外，其微博配图上写道，“分头努力，各自向好，彼此认同，守望相助。”

据红星新闻报道，在回应离职前一天，常程仍发布微博为小米新机“小米12”宣传。

对于常程离职一事，小米方面今早回应称：“作为企业充分理解和尊重个人意愿，并感谢常程在过往工作中的支持和拼搏，也祝福他在今后的职业道路上顺遂。小米已经有充足的人才后备梯队建设，人事变动不会影响到业务正常开展，都已经有妥善的业务衔接。”

知情人士透露，常程离职后，小米手机部总裁曾学忠接手其工作，兼任小米手机产品部总经理。

在加入小米之前 ，常程曾担任联想集团副总裁、中国区手机业务负责人。2019年12月31日，常程微博官宣离开联想。2020年1月2日，雷军宣布，常程加入小米，任集团副总裁，负责手机产品规划。

常程从联想离职两天后加入小米，还一度引发了竞业协议的争议。2020年6月，联想就常程违反竞业限制义务一事提起仲裁。

据21世纪经济报道，海淀区劳动人事争议仲裁委员会2020年10月对此事作出裁决，裁决为常程将继续履行竞业限制义务，并将因违反竞业限制支付违约金约525万元（人民币，约111.82万新元），并返还联想此前支付的竞业限制补偿金。