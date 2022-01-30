香港大部分卖仓鼠宠物店今获准恢复营业

香港官方宣布，当地大部分可售卖仓鼠的宠物店今天（30日）起可恢复营业，但最先出现仓鼠冠病检测结果呈阳性的宠物店则不获准恢复营业。

香港渔农自然护理署昨天在港府网站上公布，在香港出现仓鼠样本对冠病测试呈阳性的个案后，全港所有可售卖仓鼠的宠物店须暂停营业。这些宠物店内的仓鼠须被带走，以进行冠病测试及人道处理，其他动物也须进行病毒测试，直至检测结果均满意；宠物店须彻底消毒及清洁，店内抽取的环境样本也须通过病毒测试，才可恢复营业。

渔护署也通报，他们已对所有相关宠物店内除仓鼠以外的动物，包括兔及龙猫等抽取1134个样本及1124个环境样本进行冠病测试，所有动物样本的检测结果均确定为阴性。

有五家宠物店不获准恢复营业，包括最先出现仓鼠阳性检测结果的铜锣湾Little Boss宠物店，原因包括还没有完成彻底消毒及清洁、部分环境样本未能通过病毒测试等等。

综合香港01和《明报》报道，香港本月17日新增七名确诊病例，包括铜锣湾Little Boss宠物店的一名女店员。官方之后在店内有仓鼠样本检测结果呈阳性后，下令所有可售卖仓鼠的宠物店暂停营业，并将受影响宠物店的仓鼠进行人道处理，引发动物权益组织和舆论的关注和不满。